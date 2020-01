Empresa de energia dá sua versão do acidente

A Enel emitiu nota lamentando o ocorrido e negando a versão dos moradores de que havia fio de alta tensão solto há pelo menos um mês.

"A empresa reforça que não há registros de reclamações anteriores ao acidente relacionadas à fiação danificada na região, nos canais de atendimento da distribuidora. Sobre as possíveis causas do ocorrido, a empresa esclarece que relatos de moradores, mencionados no Registro de Ocorrência sobre o acidente, apontam que o cabo de energia teria sido rompido por uma linha de pipa."

A concessionária informou que, ainda assim, vai apurar as causas da eletrocução e que está à disposição da família das vítimas. Segundo a empresa, tão logo ocorreu o acidente na segunda-feira, uma equipe de técnicos teria sido enviada ao local, mas os profissionais teriam sidos impedidos de acessar a região. Por medida de segurança, a Enel interrompeu remotamente o fornecimento de energia na área.

Ontem, técnicos da empresa estiveram novamente no local e restabeleceram o serviço de energia.