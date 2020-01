PM morre baleado em tentativa de assalto no Engenho Novo

Rio - Um PM morreu baleado, na noite desta terça-feira, durante uma tentativa de assalto no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. O cabo Leandro Jorge Cardoso Salomão, de 31 anos, estava de moto quando foi abordado por bandidos na Rua 24 de Maio, na altura da estação Silva Freire da SuperVia, por volta das 20h.

De acordo com a Polícia Militar, o cabo, que era lotado na Diretoria Geral de Pessoal (DGP), tentou fugir do local, quando os criminosos atiraram contra ele. O PM foi atingido nas costas e morreu na hora. Ele não estava armado.

Agentes do Méier Presente foram os primeiros a chegar no local e chamaram o Corpo de Bombeiros, que constataram a morte do cabo. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e fez a perícia no local.

A moto do PM não foi levada pelos bandidos. Ainda não há a informação sobre o paradeiro deles.

Leandro Jorge Cardoso Salomão Arquivo Pessoal A moto do PM não foi levada pelos bandidos O cabo tinha 31 anos

RECOMPENSA

Horas depois do crime, o Disque Denúncia divulgou que está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil para quem der informações que levem à prisão dos assaltantes.

Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato através dos seguintes canais: WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099; Facebook: www.facebook.com/procuradosrj; Disque Denúncia: (21) 2253-1177; ou ainda pelo aplicativo "Disque Denuncia RJ".