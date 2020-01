Presas colocam fogo em colchões no Instituto Penal Santo Expedito

Rio - Inspetores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) contornaram um princípio de tumulto após internas colocarem fogo em colchões nesta terça-feira no Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Seap, a confusão foi iniciada por internas de quatro celas da unidade prisional.

As 26 presas envolvidas no tumulto foram encaminhadas à 35ª DP (Campo Grande) para fazer o registro de ocorrência.

Ainda segundo a pasta, não houve feridos e a situação já está normalizada. A Seap informou que as presas responsáveis pela ação sofrerão as sanções disciplinares cabíveis.