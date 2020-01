Cedae desmente informação de que fará manutenção na rede de captação de água

Rio - A Cedae desmentiu uma informação que está circulando nas redes sociais de que a companhia ficará parada para manutenção das 5h às 17h desta quarta-feira. A mensagem alega que a empresa ficará sem funcionar por 12 horas por um suposto trabalho na rede de captação de água.

"Vale ressaltar que serviços programados pela Cedae são previamente comunicados à imprensa oficialmente e divulgados no site da companhia", a empresa informou, através de sua assessoria de imprensa.

Veja a falsa mensagem que circula na Internet!



Pessoal procurem avisar para os amigos que no dia 15/01/2020 ( quarta feira ), a cedae ficará parada 12 hrs para manutenção na rede de captação no horário de 5 hrs até as 17 hrs.

Procurem economizar água.

Não precisa me responder pq estou mandando em uma lista de transmissão é só para informação e divulgação. Obrigado

A falsa mensagem em questão é um áudio que está circulando em grupos de WhatsApp em que uma mulher diz ser esposa de um biólogo da entidade e tenta "alertar" a população sobre a situação da água no Rio.