Prefeitura fiscaliza estações para ver se BRT cumpre exigências do Ministério Público Divulgação SMTR / Prefeitura do Rio

Por Meia Hora

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, iniciou nesta quinta-feira ações de fiscalização em estações do BRT do Corredor Transoeste. Objetivo é verificar se o operador do sistema está cumprindo as determinações do Ministério Público sobre a execução dos serviços.



Ao longo da manhã, equipes estiveram em seis estações e terminais: Alvorada, Santa Cruz, Mato Alto, Pingo D´Água, Campo Grande e Terminal Recreio. Os fiscais notaram melhoria na condição de alguns veículos e encontraram funcionários do BRT atuando em terminais para auxiliar no embarque, mas flagraram 23 inconformidades, como: lotação indevida dos coletivos, mau funcionamento das portas da estação, monitores com informações aos passageiros inoperantes, ausência de marcação no piso da estação, falta de despachante e ausência de vidros, que foi o caso da estação Campo Grande.



"Os fiscais da Secretaria Municipal de Transportes estão atentos, verificando se o BRT Rio está regularizando os itens exigidos pelo Ministério Público, com o objetivo central de atender a população com qualidade e segurança, sem causar qualquer prejuízo aos passageiros que dependem do sistema, tão importante para nossa cidade", destacou Paulo Jobim, secretário municipal de Transportes.



Entre as determinações do Ministério Público, estão: regularização na operação das linhas, de modo a evitar a superlotação; uso de veículos em perfeito estado de conservação; organização das filas com o auxílio de agentes na plataforma e manutenção das portas das estações.



As ações de fiscalização serão diárias, em diferentes estações do Corredor Transoeste. Os serviços durante o horário de pico da tarde também serão inspecionados pelas equipes da SMTR.



"As operações serão frequentes e acontecerão nos horários de maior movimento das estações do BRT, para que possamos avaliar se os serviços estão sendo prestados da maneira que a população precisa e merece, conforme as obrigações previstas e as exigências do Ministério Público", finalizou o subsecretário Allan Borges.



A fiscalização desta quinta-feira segue no horário de pico da tarde nos terminais Jardim Oceânico e Alvorada, e na estação Salvador Allende.