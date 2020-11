Rio tem previsão de chuva forte nesta quarta-feira Reprodução / Centro de Operações

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 07:56 | Atualizado 18/11/2020 08:29

Rio - O tempo na cidade do Rio continua instável nesta quarta-feira, de acordo com o Alerta Rio, por conta de um lento deslocamento de uma frente fria pelo estado. A previsão é de céu encoberto com chuva fraca a moderada isolada nos períodos da manhã, tarde e chuva moderada a forte à noite. O Centro de Operações (COR) informou que entre 6h e 6h15, alguns pontos da cidade registraram chuva fraca.

Às 8h também foi registrada chuva em locais na Tijuca, Grajaú, Engenho da Rainha, Piedade, Irajá, Anchieta, São Cristóvão, Campo Grande, Santa Cruz, Sepetiba, Bangu e Avenida Brasil/Medanha.

Publicidade

Ainda segundo o Alerta Rio, há previsão de ventos predominantemente moderados e as temperaturas estarão em declínio em relação ao dia anterior, com mínima de 20°C e máxima de 27°C.

Em casos de alagamentos, as recomendações são:

Publicidade

- Redobre a atenção ao dirigir e mantenha os faróis acessos;



- Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;



Publicidade

- Não caminhe pelas águas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças;



- Não fique próximo à beira de córregos e rios;



Publicidade

- Nunca force a passagem de carros em vias alagadas.



Confira a previsão para os próximos dias:

Quinta-feira: Após a passagem da frente fria, com o transporte de umidade do mar para o continente, o céu ficará encoberto no município. A previsão é de chuva moderada a forte ao longo do dia e ventos moderados a forte no período. Há chances de pancadas de chuva forte na madrugada e de manhã.

Publicidade

Máxima: 27ºC / Mínima: 19ºC

Sexta-feira: Tempo permanecerá instável, com previsão de ventos fracos a moderados e de chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento do dia.

Publicidade

Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC

Sábado: O posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano manterá o tempo instável, com céu nublado e previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva menor que 5 mm para este dia.

Publicidade

Domingo: Tempo permanecerá instável, com previsão de chuva fraca, de forma isolada, a qualquer momento do dia. O céu ficará nublado e os ventos serão fracos a moderados.

Máxima: 30ºC / Mínima: 19ºC

Publicidade