Carro usado por policial militar é atingido por pelo menos seis tiros Divulgação

Por Anderson Justino

Publicado 18/11/2020 09:17 | Atualizado 18/11/2020 12:24

Rio - Um policial militar à paisana, que seguia para mais um dia de trabalho, reagiu a uma tentativa de assalto e matou um bandido que atirou contra o carro dele. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (18), na rodovia RJ-104, na altura do bairro Marambaia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

O PM, lotado no 12º BPM (Niterói), seguia na pista sentido Niterói quando teve seu veículo interceptado por dois bandidos que estavam em um carro roubado. Ao perceberem que se tratava de um agente de segurança, um dos bandidos efetuou vários disparos na direção do policial. Pelo menos seis tiros atingiram o carro do policial.

Publicidade

Ao reagir, o policial conseguiu balear um dos bandidos que não resistiu aos ferimentos e morreu. O segundo criminoso fugiu com o carro roubado. Uma pistola foi apreendida. O policial não sofreu ferimento.

A PM foi acionada e disse que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

Publicidade

Nas redes sociais, moradores de bairros como Marambaia, Vista Alegre e Laranjal relatam a rotina de assalto na região.