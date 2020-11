Videon dos Santos, 55 anos, foi morto com golpes de chave de fenda em um carro na Estrada do Dendê, na Ilha do Gvernador Reprodução

Publicado 18/11/2020 10:11 | Atualizado 18/11/2020 10:36

Rio - Foi preso em flagrante o homem que confessou ter matado o cunhado dentro de um carro na Estrada do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O corpo foi encontrado na tarde de terça-feira com perfurações causadas por uma chave de fenda. Evandro Félix de Lima confessou o crime.

Uma briga entre a vítima Videon dos Santos, de 55 anos, e o cunhado dele Evandro Félix de Lima teria motivado o crime, segundo reportagem do "Bom Dia Rio", da TV Globo. De acordo com testemunhas, os dois brigavam no interior do carro.

Após a morte do cunhado, Evandro foi contido por populares até a chegada da policiais do 17ºBPM (Ilha do Governador).

Videon dos Santos era esteticista canino e trabalhava com banho e tosa. Ele deixa duas filhas, uma de 12 e outra de 2 anos.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o homem foi preso em flagrante acusado da morte de Videon dos Santos. A investigação prossegue para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Os agentes buscaram imagens de câmeras de segurança da região para ajudar a identificar a dinâmica e os envolvidos no crime.