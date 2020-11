Motorista de aplicativo Diego Soares Barone Campelo Sampaio, de 37 anos, morto por um policial militar de folga Reprodução

Por Anderson Justino

Publicado 18/11/2020 10:40 | Atualizado 18/11/2020 15:29

Rio - Familiares do motorista de aplicativo Diego Soares Barone Campelo Sampaio, de 37 anos, morto nesta terça-feira (17) por um policial militar a paisana durante uma discussão em um posto de combustível em Niterói, estiveram na manhã desta quarta-feira (18) no Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo para a liberação do corpo. Ainda abalada com a tragédia, a esposa da vitima, a auxiliar de enfermagem Hellen Cristina Nascimento disse que a filha do casal, uma criança de 8 anos, ainda não sabe da morte do pai.

"Eu nem sei como vou contar isso pra ela. Estou muito perdida ainda. Estou sem chão. Minha filha tem 8 anos apenas, não sei por onde começar", desabafou a mulher da vítima.

Segundo Hellen Cristina apenas a imagem que mostra seu esposo saindo do carro e indo em direção ao policial foi divulgada. A família pede para que outra imagens sejam anexadas nas investigações. Ela diz que outra câmera pode ter flagrado a tentativa de agressão que o policial tentou contra o frentista.

O motorista de aplicativo Leandro Barone, 42 anos, irmão da vitima, questiona a nota emitida pela Polícia Militar. A PM diz que o agente teria dado ordem para que o motorista parasse antes dele atirar.

"Ele podia atirar para o alto, não precisava atirar no meu irmão. Violência não justifica isso que aconteceu. Nunca pensei que fosse enterrar o meu irmão. Já fui em vários enterros, mas nunca pensei que um desses fosse ser o do meu irmão. Tudo que vejo em casa eu lembro do meu irmão. Tudo que fizer daqui pra frente, se o policial for preso ou não, não vai trazer o meu irmão de volta. O que ele fez atrapalhou a vida de muita gente. Esse rapaz vai ter que conviver com isso. Uma vida perdida não tem com concertar", lamentou.

A família ainda não divulgou horário e local do sepultamento.

O CASO

O motorista de aplicativo Diego Soares foi atingido por pelo menos dois disparos . Ele e a esposa estavam em um posto de combustível na Estrada Caetano Monteiro, no bairro Pendotiba, em Niterói. A discussão entre o casal e o policial começou, segundo testemunhas, por conta da demora no abastecimento.

Imagens do circuito de segurança flagraram o momento em que Diego sai do carro e vai na direção do PM que atira duas vezes.

As investigação estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Os agentes informaram que uma perícia foi feita no local e testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.