Cláudia Silva Ferreira foi arrastada por viatura da Polícia Militar Divulgação

Publicado 18/11/2020 12:24 | Atualizado 18/11/2020 13:50

Rio - O policial militar Rodrigo Medeiros Boaventura foi nomeado, nesta terça-feira, para exercer o cargo de de superintendente de Combate aos Crimes Ambientais da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade (Seas). A decisão foi publicada no Diário Oficial do estado. Ele é um dos agentes envolvido na morte da auxiliar de serviços gerais, Cláudia Silva Ferreira, que foi arrastada na traseira de uma viatura da corporação por mais de 300 metros, quando o porta-malas da picape se abriu.

Cláudia foi morta no dia 16 de março de 2014, no Morro da Congonha, em Madureira, Zona Norte do Rio. Após ser atingida, a auxiliar de serviços gerais foi arrastada por policiais. Conhecida no Morro da Congonha como Cacau, a auxiliar de serviços gerais era mãe de quatro filhos e ainda criava os quatro sobrinhos de uma irmã.

A informação foi dada pelo Jornal Extra. Em nota, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) informou, nesta quarta-feira, que irá tornar "o ato de nomeação sem efeito".

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que o policial responde a processo judicial e "não foi nomeado a nenhum cargo pela corporação".