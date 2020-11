Rômulo Gabriel, 20 anos, foi morto por um aluno da PM Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 12:00 | Atualizado 18/11/2020 13:36

Rio - Um rapaz de 20 anos morreu depois de ser baleado na cabeça ao chegar na porta de casa, no bairro de Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso ocorreu no último domingo (15) e autor do disparo é um aluno do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cefap), vizinho da vítima.

Testemunhas contaram à polícia que o homem, identificado como Victor Macedo, estava conversando com duas mulheres e teria se assustado quando Rômulo Gabriel Faria da Silva desceu de um carro de aplicativo. Ao perceber a aproximação do rapaz, o futuro policial, que segundo testemunhas estava alcoolizado, atirou contra ele.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a especializada, diligências estão sendo realizadas e o policial não é considerado foragido. A polícia tenta descobrir de quem era a arma usada pelo aluno, já que ele não tem autorização para andar armado.

Em nota, a PM disse que "equipes do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na Rua Uruana, em Imbariê. Chegando ao local, os policiais foram informados de que um homem foi atingido e socorrido ao Posto Hospitalar de Imbariê, onde não resistiu aos ferimentos".

Ainda segundo a PM, aluno Cefap, suspeito de volvimento na ação, se apresentou voluntariamente ao comando do Centro. Ele foi conduzido à 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) onde prestou depoimento e um Inquérito Policial Militar (IPM) foi aberto.