Sepe realiza ato simbólico nesta quarta-feira (18) Reprodução Youtube

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 13:53

Rio - Profissionais de educação da rede municipal realizaram um ato às 11h desta quarta-feira (18) em frente a prefeitura (Centro Administrativo São Sebastião), na Cidade Nova, Centro do Rio. A Greve em Defesa da Vida, realizada pelo SEPE (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro), teve por objetivo protestar contra o retorno das aulas presenciais e também cobrar da prefeitura a divulgação da data de pagamento do 13º salário.

Os profissionais fizeram uma manifestação tomando todos os cuidados de distanciamento e sem aglomeração.