Rio - Assaltantes renderam na manhã desta quarta-feira (18) funcionários do Banco do Brasil na Intendente Magalhães, em Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio. Por conta disso, a unidade não abriu nesta quarta-feira.

Em nota, a assessoria do Banco do Brasil informou que um grupo de assaltantes rendeu funcionários que chegavam para abrir a unidade e que a previsão de retorno às atividades deve acontecer na quinta-feira (19).

Procurada pelo jornal O DIA, a Polícia Militar informou que policiais do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados porém quando chegaram ao local os assaltantes já haviam fugido. A perícia foi acionada e a ocorrência está em andamento.