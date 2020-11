MA foi preso em um supermercado na Ilha Divulgação

Rio - Policiais da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), junto à inteligência do 16º BPM (Olaria) e o serviço reservado (P2) do 17° BPM (Ilha do Governador) prenderam, nesta quarta-feira, Marcio Alexandre Carvalho Peçanha, o MA, de 40 anos. Marcio foi encontrado após o cruzamento de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177) e estava foragido desde 2008, quando foi condenado por roubo.



Os militares o monitoraram e o encontraram em um supermercado na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, onde foi capturado sem oferecer resistência. Contra Marcio, constava um mandado de prisão por roubo expedido pela 1° Vara Criminal da Ilha do Governador.



A ocorrência foi encaminhada à 37ª DP (Ilha do Governador). Após os procedimentos de praxe, o foragido foi conduzido ao sistema prisional. Com a captura, a SIA contabiliza 134 criminosos monitorados e presos e 30 armas aprendidas em 2020.



