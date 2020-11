Por Karina Fernandes

Publicado 19/11/2020 00:00

Sinuca, cerveja e chope gelados, espaço kids e muito samba de raiz. Essa é a proposta da casa de shows Alma de Boêmio, que será inaugurada amanhã, Dia da Consciência Negra, em Campo Grande. A abertura do local vai contar uma roda de samba de raiz com o cantor Salame Valério, que recebe ainda Joana Nascimento, Ricardo Bilhão e Gabrielzinho do Irajá.

"O Alma de Boêmio nasceu do sonho de uma pessoa comum de ter um lugar onde se pudesse apreciar uma boa música, em um ambiente aconchegante e familiar, com atendimento de primeira e cerveja sempre gelada. A primeira casa foi inaugurada em Vila Valqueire. Então, acabamos buscando possibilidades e descobrimos, durante pesquisas, que Campo Grande é carente. Aqui, há muitas casas que fazem eventos de pagode, sertanejo, pagonejo, essas misturas que hoje em dia viraram modismos. Entretanto, uma casa genuína de samba não tem. Por isso escolhemos Campo Grande para inaugurar essa filial", explica Carlos Brito, sócio-proprietário do local.

O espaço do Alma de Boêmio conta com área kids, de cerca de 15 metros quadrados; salão de jogos, onde se encontra a mesa de sinuca e um telão passando futebol em dias de jogos; sorveteria artesanal; e local para festas e eventos. O salão principal tem 110 metros quadrados, onde acontecem as apresentações e todo o atendimento ao público.

O público que for prestigiar a inauguração da casa vai dançar muito ao som dos verdadeiros sambas de raiz. E ninguém melhor do que Gabrielzinho para fazer parte da festa. "Vamos abrir com chave de ouro. Gabrielzinho é um dos maiores partideiros que temos hoje. E, com isso, temos a expectativa de atingir esse público que não tinha a chance de curtir o samba genuíno", conta Brito.

"É muito legal ter essa casa lá, porque Campo Grande e a zona oeste têm muito samba, mas não de raiz. E inaugurar esse espaço lá é muito importante. É muito bacana ser o primeiro convidado, estou muito feliz", declara o cantor.

Brito revela os planos para as futuras apresentações no espaço. "Pós-inauguração, pensamos em trazer sambistas famosos e também dar oportunidades aos sambistas regionais. Hoje em dia, os artistas regionais estão um pouco esquecidos por conta da pandemia. Muitos deixaram de viver do samba por não terem como sustentar suas famílias."

O evento começa a partir das 19h, com todas as medidas de segurança conforme determinado pela Prefeitura do Rio, como medição de temperatura, álcool em gel, distanciamento entre as mesas e entrada apenas para clientes com máscara.

O espaço Alma de Boêmio fica na Estrada da Cachamorra 782. No dia da inauguração, as primeiras 51 mulheres que chegarem ao local ganham uma caipirinha de limão. O valor do ingresso é R$ 10 e o Chopp Devassa vai custar R$ 6,50 até as 21h. Mais informações pelo Whatsapp (21) 98183-9742.