Por O Dia

Publicado 19/11/2020 00:00

No Dia Mundial Sem Compras, comemorado na próxima segunda-feira, o Rio de Janeiro ganha uma nova proposta de consumo de vestuário. A loja Maristar surge com a proposta de contribuir para o meio ambiente, com requinte, elegância e de forma acessível, sem comprometer o orçamento com aquisições por impulso.

Idealizada pelas sócias Maristela Alcântara e Priscila Cotrim, a loja funciona como um variado guarda-roupa coletivo, que funcionará com agendamento prévio, onde serão oferecidas "malinhas de aluguel" por período ou diária, que poderão ser utilizadas durante 7, 15 e 30 dias. Durante a pandemia de Covid-19, as amigas de longa data descobriram que tinham a mesma ideia e resolveram se unir para transformar a cultura do consumo do vestuário no Rio.

A engenheira Priscila Cotrim, antenada em moda, amante do corte e costura, modelagem, vivenciou uma fase extremamente consumista e, cansada de tudo isso, tem buscado usar sua experiência pessoal para transformar os moldes atuais de consumo de moda, com consciência dos impactos da indústria. Ela, que está se formando em Consultoria de Imagem, já sonha em implementar essa assessoria a suas clientes.

Já a jornalista Maristela Alcântara, mais desapegada do consumismo, porém, vaidosa e sempre em busca de novas formas de negócios, viu nesse cenário uma oportunidade para empreender com propósito. E, nessa experiência pessoal e de amizade, nasce a marca Maristar. Priscila conta que a preocupação da dupla é com durabilidade e reutilização da matéria prima, já que a indústria da moda é uma das que mais poluem.

"Já fui muito consumista, mas, hoje, vejo que a moda pode ter um impacto positivo em nossas vidas. Podemos reaprender uma nova realidade, reaproveitar mais nossas peças, reutilizar, alugar aquilo que só usaríamos uma vez, e ficaria parado em nosso armário", comenta a empreendedora.

"Temos nos preocupado mais com o nosso planeta. As pessoas estão repensando sua forma de consumir, compram apenas o que é necessário. Queremos fazer bem ao Meio Ambiente, através de uma renovação cultural pioneira", concorda Maristela.

A loja funcionará no mês de novembro de forma virtual, atendendo as cidades do Rio e de Niterói, e abrindo o espaço físico somente no mês de dezembro, com cerca de 500 peças finas e cheias de elegância, voltadas para o público feminino. Poderão ser encontradas roupas, bolsas, sapatos e acessórios, criteriosamente selecionados, de diversas marcas diferenciadas, com a intenção de tornar acessível o consumo de boas peças, sem a necessidade de comprar.

Com valores atrativos, quanto mais peças alugadas, mais as clientes aproveitam os descontos. Nos pacotes, planos para ocasião de viagem, eventos e moda gestante, para as futuras mamães que não querem modificar o guarda roupa, para uso apenas no período da gestação. O aluguel da roupa deve ser realizado pelo site www.maristar.com.br.