Alerj Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 17:09

Rio - Faltou luz, nesta quarta-feira, mais de uma vez na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O problema ocorreu nesta manhã e também à tarde no prédio anexo ao Palácio Tiradentes.



Em nota, a Alerj confirmou a falta de luz, e informou que isso não prejudicou as sessões no plenário da Casa.



"Houve uma instabilidade no Palácio 23 de Julho (prédio anexo), e o sistema de proteção foi acionado. O Palácio Tiradentes segue com luz e a sessão plenária foi realizada normalmente nesta quarta-feira".