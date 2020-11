Por O Dia

Publicado 30/11/2020 00:00 | Atualizado 30/11/2020 12:31

Shoppings da Zona Oeste do Rio apostam em estratégias diferentes de decoração e ações para atrair consumidores e proporcionar o espírito de Natal. Em formato totalmente inovador, o Barra Shopping e o New York City Center apresentam o projeto Vitrines Mágicas com shows e performances de artistas, até dia 24.

Até o mês de janeiro, os visitantes poderão conferir objetos e itens típicos do período e ver o Papai Noel em decorações minimalistas, através do vidro. Os shoppings focaram em um Natal contemplativo, mágico e repleto de experiências.

Dez vitrines contam com shows e performances de artistas. São ilusionistas, equilibristas, malabarista, acrobatas aéreos, dentre outros talentos do Circo Crescer e Viver, que encenam diferentes técnicas e coreografias. Uma loja de brinquedo cenográfica com malabares, uma contadora de histórias que se comunica por meio de um sistema de som com os espectadores e um estúdio da Rádio Mood com transmissões e shows ao vivo são algumas das surpresas.

Entre os destaques, está a 'Fábrica de Embrulho de Presentes', dedicada a customizar os itens dos clientes. Presença tão esperada pelas crianças, o bom velhinho não podia ficar de fora e estará em uma grande vitrine na Praça de Eventos (Lounge I). Por meio de um sistema de som e microfone, os pequenos poderão conversar com o Papai Noel e garantir até uma selfie, de terça-feira a domingo, das 14h às 20h.

No NewYorkCityCenter, uma família de ursos dá as boas-vindas e serve de cenário para as fotos dos visitantes. Para quem quer presentear o próximo, a grande árvore tem espaço para doações de brinquedos. A ideia é que o público leve o item novo para que seja entregue ao Instituto da Criança, que tem sede no Rio e conta com uma rede com cerca de 600 instituições sociais.

O Barra Shopping e o New York City Center ficam na Avenida das Américas 4.666 e 5.000, na Barra da Tijuca.

No Bangu Shopping, a aposta será na tecnologia. Este ano, o bom velhinho 'se veste' de tecnologia e aparece de forma virtual por todo o estabelecimento. As clássicas fotos feitas com Papai Noel em seu trono serão feitas pelo celular, ao ler os QR Codes que estarão em vários pontos do shopping.

Papai Noel surge em tamanho real interagindo com os visitantes com a dancinha do Tik Tok, a pose clássica do ex-velocista Usain Bolt, tocando guitarra, comendo hambúrguer, distribuindo presentes e outras poses divertidas. Outra novidade é a possibilidade de receber uma mensagem especial do Papai Noel pelo WhatsApp, mandando uma mensagem para o número (11) 95368-0467.

O espaço para brincar também ganhou uma Roda gigante e um brinquedão de Natal. Um Papai Noel animatrônico em um cenário vintage em meio a cartões e cartinhas de natal completam a cena.

O Bangu Shopping realiza, ainda, mais uma edição da Campanha Solidária de arrecadação de brinquedos em parceria com o Instituto da Criança, até o dia 04 de dezembro. "O Natal é época de união e solidariedade. Os brinquedos arrecadados serão presentes para colocar sorrisos nos rostos das centenas de crianças que são assistidas pela instituição Anne Sullivan, em Bangu", complementa Mônica Freitas.