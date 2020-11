Por O Dia

Publicado 19/11/2020 00:00

A Guarda Municipal começou, nesta semana, a capacitação de 41 guardas municipais que vão integrar a primeira equipe do projeto Ronda Maria da Penha, que entrará em atividade em breve para acolher mulheres vítimas de violência doméstica na cidade do Rio de Janeiro. O curso de capacitação terá carga horária total de 22 horas e será realizada presencialmente e por videoconferência. A formação termina hoje e conta com a participação de representantes das instituições parceiras.

Ao longo da qualificação, os futuros patrulheiros tiveram aulas sobre técnicas de abordagem, acolhimento e acompanhamento da vítima; palestras sobre a Lei Maria da Penha e seus aspectos jurídicos; abordagem psicossocial da violência; o direito das mulheres; rotinas e procedimentos legais; serviço de assistência social; entre outros assuntos.

"Os guardas municipais que farão parte da Ronda Maria da Penha estão extremamente alinhados com a proposta do projeto. Essa é mais uma iniciativa que visa oferecer mais proteção à mulher vítima de violência. É motivo de orgulho para nós, da GM-Rio, termos mais esse serviço à disposição da sociedade carioca", afirmou o comandante da Guarda Municipal, inspetor geral José Ricardo Soares.

O primeiro passo para a criação da Ronda Maria da Penha foi dado no dia 29 de outubro, com a apresentação do projeto para os agentes selecionados, que foram voluntários a integrar o projeto. Os guardas puderam se familiarizar com o tema e conhecer as atividades que serão desenvolvidas e os desafios que encontrarão no novo tipo de atividade.

A segunda etapa do processo de seleção analisou os candidatos sob os aspectos da função patrulheira, perfil e personalidade, assertividade, habilidades sociais dos profissionais, entre outros. Antes da Ronda Maria da Penha entrar em operação na cidade, um convênio entre a Guarda Municipal e o Tribunal de Justiça será assinado e os agentes passarão por estágio e visita programada aos Centros Especializados de Atendimento à Mulher.

A iniciativa conta com o apoio e a parceria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Subsecretaria de Políticas para a Mulher, e a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar. As instituições integram a rede de atendimento, proteção e acolhimento das vítimas, visando a plenitude assistencial em todos os âmbitos.