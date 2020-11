Carro roubado usado pelos bandidos foi recuperado Reprodução

19/11/2020

Rio - Um motorista de 55 anos foi baleado no pescoço ao passar no meio de um arrastão, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 20h, desta quarta-feira (19) na Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga, próximo a uma filial da Igreja Universal.



A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê. Não há informações sobre seu estado de saúde.



A PM disse que o homem estava de carro, acompanhado do filho, da cunhada e de uma criança de 11 anos. Ao passar pela região, ele teria se assustado com a ação criminosa e acabou dando ré no carro.



A PM reforçou o policiamento na região e conseguiu prender em flagrante um dos homens que participou da ação criminosa. Um segundo suspeito conseguiu fugir em um carro roubado.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).