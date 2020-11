Acidente no Cais do Porto deixa quatro pessoas mortas, após carro cair na Baía de Guanabara Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 07:41 | Atualizado 19/11/2020 08:31

Rio - Um acidente automobilístico deixou quatro pessoas mortas, na noite desta quarta-feira (18), no Cais do Porto, na Zona Portuária do Rio. O veículo levava funcionários da empresa Pennant Serviços Marítimos e acabou caindo na Baía de Guanabara.



Testemunhas contaram que estava na troca de turno e o motorista tentava uma manobra, quando perdeu a direção do veículo. Uma quinta pessoa que estava no carro sobreviveu. Ela pulou antes que o carro batesse na água.



A retirada dos corpos foi feita até a madrugada. Todos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.



A polícia e a empresa não divulgaram os nomes dos funcionários envolvidos nesse acidente.

Em nota, a Marinha do Brasil (MB), disse que acompanhou as buscas assim que tomou conhecimento do acidente. "A MB se solidariza com os familiares das vítimas".



A Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e Pennant Serviços Marítimos ainda não se pronunciaram.