Publicado 19/11/2020 08:04 | Atualizado 19/11/2020 14:28

Rio - Um motociclista foi baleado, na noite desta quarta-feira, em uma tentativa de assalto na Rua Russel, na Glória, Zona Sul do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local às 19h50 e a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

Segundo a corporação, Marcelo Morato, de 26 anos, estava em estado grave. Na manhã desta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde informou que Marcelo passou por cirurgia e está em recuperação e o quadro de saúde é estável no momento.

A Polícia Militar informou que o 2° BPM (Botafogo) foi ao local e confirmou a tentativa de assalto. Ainda segundo a PM, os suspeitos pelos disparos estariam em duas motocicletas e conseguiram fugiram.

A ocorrência foi registrada na 9ª DP (Catete).