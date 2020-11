Por O Dia

Publicado 19/11/2020 10:57 | Atualizado 19/11/2020 11:32

Rio - A Polícia Civil indiciou às vésperas do Dia da Consciência Negra cinco homens por intolerância religiosa e racismo. O grupo é acusado de tentar impedir uma missa afro em uma igreja na Glória, Zona Sul do Rio, no dia 20 de novembro de 2019