Jornalista Daniel Penna Firme do SBT Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 11:21 | Atualizado 19/11/2020 12:01

Rio - O jornalista Daniel Penna Firme, da equipe do SBT, foi agredido durante uma reportagem ao vivo, para o jornalístico Primeiro Impacto, realizada na manhã desta quinta-feira (19) na Rua São Francisco Xavier, próximo ao Maracanã, na Zona Norte do Rio. Enquanto ele informava a notícia de uma acidente automobilístico aos telespectadores, o motorista do carro, visivelmente alterado, o atacou.

O apresentador do jornalismo do SBT Dudu Camargo segue ao vivo com a programação e relata a agressão contra o colega de equipe.

Publicidade

Jornalista do SBT é agredido durante reportagem ao vivo no Rio. #ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/qQdhTIKgBO — Jornal O Dia (@jornalodia) November 19, 2020

Em um primeiro momento, o agressor empurra o jornalista. Ao se abaixar para pegar os óculos no chão, Penna Firma é agredido com chutes. Em seguida o motorista faz gestos obscenos ao se afastar do repórter.

Publicidade

A Polícia Militar estava no local e foi questionada pelo profissional, mas nada faz para o ajudar.

Daniel Penna Firme usou as redes sociais para relatar o ocorrido em mais um dia de trabalho.