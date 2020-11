Artistas participam de campanha pela liberdade de produtor preso Reprodução / Instagram

Rio - Personalidades negras do segmento da cultura participaram de uma campanha que pede a liberdade do produtor de eventos Angelo Gustavo Pereira Nobre, conhecido como Gustavo Nobre, de 28 anos. Gustavo está preso desde o dia 3 de setembro deste ano, acusado de participar de um roubo a um veículo em agosto de 2014, no Flamengo, Zona Sul do Rio.

Segundo a defesa de Gustavo, ele foi preso injustamente e condenado por praticar o assalto a mão armada, no qual a única prova do caso é a palavra da vítima, que o reconheceu através de uma foto vista no Instagram, cerca de dois meses após o crime.

Os atores Jonathan Azevedo, Marcello Melo Jr., Rafael Zulu, Babu Santana, Jonathan Haagensen, Jeniffer Nascimento e Raphael Logan; os cantores Preta Gil, Djonga, L7nnon e Thiaguinho; e a filósofa e escritora Djamila Ribeiro participaram do movimento e leram trechos de uma carta escrita de próprio punho por Gustavo, em 18 de setembro.

"Fui preso injustamente, nem sei o que dizer…..Dá até um nó na garganta. (Como vou me defender?). A Justiça no Brasil não tem como entender.

É tanto preconceito, já não tem pra onde correr. Será que é o tom da minha pele? Ou o jeito que me visto? Se eu fosse loiro dos olhos azuis não passaria por isso!!! Fico muito indignado, minha raça tem um álbum", escreveu o produtor.