Publicado 19/11/2020 13:19

Rio - O Bondinho Pão de Açúcar voltará a funcionar recebendo visitantes todos os dias, das 9h às 21h, no horário padrão. O retorno passa a valer a partir de 1º de dezembro, oferecendo mais flexibilidade e tempo aos turistas e visitantes. A expectativa de público para os próximos meses, principalmente para o período de alta temporada, foi um fator estimulante no processo de retomada.



A promoção Carioca Maravilha, que inicia na estação da Praia Vermelha e vai até o Pão de Açúcar, será prorrogada para os visitantes que são do Rio de Janeiro, por toda alta temporada. A campanha abrange moradores e nascidos no Rio e Grande Rio, que podem aproveitar 50% de desconto durante todo o período, oferecendo oportunidade para eles desfrutar por das atrações do parque.



"Retomar a operação sete dias por semana é um passo muito importante para nós. Somos o parque com o primeiro teleférico do mundo a funcionar 365 dias por ano. Estamos felizes em voltar a inspirar felicidade em nossos visitantes diariamente", disse o CEO do Bondinho Pão de Açúcar, Sandro Fernandes. Ele ainda destaca a importância do aumento do período da promoção. "É um projeto muito especial. Por meio desta iniciativa, procuramos incentivar nascidos e moradores do Rio e Grande Rio a desfrutarem do que é nosso. O Bondinho Pão de Açúcar é carioca e quer receber, cada vez mais, cariocas para terem momentos incríveis", complementa.



Ainda sobre a promoção, compras antecipadas realizadas pelo site, há mais 5% de desconto, mas os valores não são cumulativos com outras ações de descontos. Para garantir o passeio, adultos precisam apresentar um comprovante de residência e documento oficial com foto, enquanto crianças de 6 a 12 anos devem levar certidão de nascimento ou documento oficial com foto, além de comprovante de filiação a residente ou nascido no Rio de Janeiro. Crianças de até cinco anos não pagam ingresso.