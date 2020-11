Passageiros se queixaram do desaparecimento de linhas de ônibus Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 14:14

Rio - A circulação de ônibus no Rio ainda está muito longe do ideal, mesmo com a flexibilização e o retorno de boa parte da população às ruas. A conclusão é do relatório 'De Olho no Transporte', produzido pela Casa Fluminense a partir do monitoramento de dados gerados pelos próprios GPS dos ônibus. O trabalho indica que, em outubro, o número de veículos em circulação na cidade ainda não havia alcançado 40% da frota determinada pela Prefeitura - de cada cinco coletivos que deveriam estar nas ruas, apenas dois circulam normalmente.

A região mais afetada da cidade é a Zona Oeste. Segundo o estudo, o consórcio Santa Cruz, que administra as linhas que operam na região, apresentou a maior diminuição da frota: a cada quatro ônibus que deveriam circular na Zona Oeste, apenas um vai às ruas. Pesquisador da Casa Fluminense e produtor do relatório, Guilherme Braga aponta os principais problemas do sistema de ônibus do RIo.

"A análise dos dados apresentada no relatório vem acompanhada de propostas para a melhoria deste cenário, como a ampliação da fiscalização sobre os consórcios para assegurar a oferta determinada de que ônibus esteja de fato na rua; e a disponibilização dos dados com a qualidade necessária para monitoramento cidadão dos transportes. Ou seja, uniformização das informações exibidas nos letreiros dos ônibus, nos registros de GPS e na contagem de passageiros que passam pela catraca”, explica Braga.

SMTR: 1.698 multas por frota reduzida

Em nota, a secretaria municipal de Transportes informou que "durante as ações de fiscalização realizadas na pandemia, 5.496 foram aplicadas aos consórcios e ao BRT, sendo 1.698 por circulação com frota reduzida". A pasta disse ainda que os operadores das linhas de ônibus foram notificados para que reforçassem a frota "de forma a não haver lotação indevida".



A SMTR ressaltou ainda a criação de um "Comitê Emergencial que conseguiu o retorno de 77 linhas inoperantes e o reforço na frota de 12 serviços".