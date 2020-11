Por O Dia

Publicado 19/11/2020 14:06

Rio - O próximo mutirão do Detran-RJ, neste sábado sábado (21), vai dar prioridade à primeira habilitação. O serviço teve grande procura nas últimas semanas e terá 10 mil vagas em 61 unidades do estado, sendo que 20 delas estavam fechadas e voltam a operar a partir deste fim de semana. É preciso agendamento prévio para que não haja aglomeração nos postos. As vagas foram disponibilizadas na manhã desta quinta-feira (19).Durante a ação, o serviço de primeira habilitação poderá ser realizado, das 10h às 17h, em 41 unidades de habilitação que já estavam em funcionamento e nos seguintes postos que irão reabrir:Largo do Machado, Vaz Lobo, Vila Isabel, Ceasa (Irajá), Center Shopping (Jacarepaguá), Méier e Rio Shopping (Jacarepaguá).Duas Barras, Guapimirim, Maricá, Nilópolis, Niterói (Fonseca), Búzios, Queimados, Rio das Ostras, São Gonçalo (Rocha), Itaboraí (Venda das Pedras), São João de Meriti (Shopping do Jeans), São Pedro da Aldeia e Valença."Os mutirões continuarão acontecendo enquanto houver demanda represada. Aos poucos, essa questão está sendo sanada e em breve teremos o funcionamento integral das unidades e a normalidade dos serviços. Com mais estas 20 unidades, o setor de habilitação volta a oferecer atendimento em 66 unidades do estado", explicou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.O agendamento poderá ser feito pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, ou pelo site www.detran.rj.gov.br. O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas e consequente aglomeração, o que não é o desejável neste período de pandemia. O departamento também pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos.Veja a lista com os endereços das 20 unidades que voltarão a oferecer o serviço de primeira habilitação a partir deste sábado:Largo do Machado – Rua Machado de Assis, 80Vaz Lobo – Avenida Ministro Edgard Romero, 878Vila Isabel – Rua Barão de São Francisco, 236 (Boulevard Shopping)Irajá (Ceasa) – Avenida Brasil, 19.001Jacarepaguá I– Avenida Geremário Dantas, 404 (Center Shopping)Jacarepaguá II – Estrada do Gabinal, 313 (Rio Shopping)Méier – Rua Joaquim Meier, 5, loja ADuas Barras – Avenida Getúlio Vargas, 265Guapimirim – Estrada do Bananal, lote 54, quadra CMaricá – Avenida Roberto Silveira, 46, sobrelojaNilópolis – Rua Pedro Álvares Cabral, 561Niterói – Rua Desembargador Lima Castro, 276, FonsecaItaboraí – Avenida 22 de Maio, s/n, Venda das PedrasBúzios – Estrada Cabo Frio, 60Queimados – Rua Maria Clara, s/nºRio das Ostras – Avenida das Casuarinas, 595São Gonçalo – Rua José Lourenço Azevedo, 44, RochaSão João de Meriti – Rua Egas Muniz, 22 (Shopping do Jeans)São Pedro da Aldeia – Rua Gustavo Adolfo de Menezes, 5Valença – Praça Paulo de Frontin, 22*Itaboraí é o único município que também terá oferta do serviço de licenciamento, na Ciretran localizada na Avenida 22 de Maio, s/n, Venda das Pedras.A lista completa com as 66 unidades de habilitação do estado está disponível no site do Detran, no seguinte link http://www.detran.rj.gov.br/_monta_aplicacoes.asp?cod=12&tipo=lista_renach