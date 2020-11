Governo do Estado / Divulgação

Mesmo sem a tradicional festa de final de Réveillon na Praia de Copacabana, devido à pandemia, a ocupação dos hotéis da capital para a virada de ano já chega a 45%, segundo pesquisa prévia do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio (Hotéis Rio). A rede hoteleira assumiu o compromisso de seguir os protocolos de segurança e saúde contra a disseminação do novo coronavírus.

De acordo com o sindicato, os turistas nacionais e estrangeiros estão dando preferência às hospedagens em bairros da Zona Sul. Nessa região, a ocupação de quartos chega a 50%. Mas a Zona Oeste não fica muito atrás: a Barra está com 47% das vagas preenchidas.

A expectativa também é positiva para o interior, já que muitas pessoas que visitam o Rio aproveitam para realizar passeios curtos em outras regiões, como Costa Verde e Serrana.

No último feriadão, a ocupação de hotéis superou o esperado. Para a secretária de estado de Turismo, Adriana Homem de Carvalho, o estado começou a retomada, mostrando que os prestadores de serviços estão prontos para recebê-los, garantindo a segurança sanitária necessária.

"O selo Rio de Janeiro Turismo Consciente foi fundamental para dar confiança aos viajantes neste momento de pandemia. A enorme procura pelo site nos deu a certeza de que a ferramenta, construída pela secretaria, está sendo essencial. A quantidade de reservas para o Réveillon reflete isso. Conseguimos perceber que, no interior, os três destinos mais buscados em outubro foram Angra dos Reis, Arraial do Cabo e Saquarema. Em seguida, estão Cabo Frio, Búzios, Itatiaia, Petrópolis, Teresópolis, Visconde Mauá e Paraty."