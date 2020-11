Por O Dia

Publicado 23/11/2020 00:00

O Bangu Shopping, Via Parque Shopping, Recreio Shopping e Passeio Shopping se preparam para a Black Week, a principal semana de ofertas do ano com a campanha 7 Dias de descontos - Todo dia é um sextou. O evento anual é apontado como uma das melhores oportunidades para o consumidor adquirir produtos por valores muito mais acessíveis.

Até domingo, os estabelecimentos vão ter descontos que podem chegar a 70% em segmentos como vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos. Disponíveis nas lojas físicas e também no ambiente digital, as promoções abrem a temporada de compras para o Natal.

Para a Black Week deste ano, além de poder fazer compras nos moldes tradicionais, visitando as lojas físicas ou comprando pela internet, os consumidores também poderão contar com as vitrines virtuais dos shoppings, nas redes sociais.

Entre os destaques no Bangu Shopping, estão as lojas Sonhos dos Pés e Yes Cosmetics. No Recreio Shopping, O Boticário e Hering. Já no Via Parque Shopping, se destacam Alphabeto e Dermage. Por fim, no Passeio Shopping, os destaques são a Casa da Empada e Terry.

O Bangu Shopping fica na Rua Fonseca 240. O endereço do Passeio Shopping, em Campo Grande, é Rua Viúva Dantas 100. Já o Recreio Shopping e o Via Parque Shopping ficam na Avenida das Américas 19.019 e na Avenida Ayrton Senna 3.000, respectivamente.