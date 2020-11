Ato ecumênico em homenagem às vítimas de trânsito Philippe Lima

Publicado 19/11/2020 16:10

Rio - O governador em exercício Cláudio Castro participou, nesta quinta-feira, de um ato ecumênico em memória das vítimas de acidentes de trânsito. A cerimônia, organizada pela Coordenadoria de Educação do Detran.RJ, aconteceu na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, com a presença do presidente do Detran, Adolfo Konder, e de líderes religiosos.

Devido à pandemia da covid-19, de janeiro a setembro deste ano, o número de vítimas de acidentes na cidade reduziu quase 40% em comparação com o mesmo período de 2019, de acordo com o Governo do Estado. Ainda assim, houve quase 13.500 vítimas, das quais 53% delas foram homens entre 18 e 39 anos. O local mais crítico foi a Avenida Brasil.

Foram 418 vítimas nos primeiros nove meses de 2020. Em todo o ano passado, foram 973. Os dados mostram o quanto é preciso reforçar a direção defensiva para evitar mortes e feridos no trânsito do Rio.

"Não temos como celebrar a redução de pessoas vitimadas no trânsito. Só poderemos celebrar o dia em que nós zerarmos esses números e não tivermos mais familiares chorando pela morte de seus entes queridos, principalmente mães e pais de jovens com toda uma vida pela frente. Temos um grande trabalho pela frente. A Operação Lei Seca vem salvando vidas e conscientizando as pessoas há mais de dez anos, mas temos que fazer a nossa parte. Essa é a grande motivação de um evento como esse", ressaltou Cláudio Castro.

Segundo o presidente do Detran, Adolfo Konder, é fundamental ampliar o trabalho de educação no trânsito dentro das escolas estaduais.

"Já conversei com o secretário de Educação: temos que levar para os alunos da rede estadual a importância da educação no trânsito, para que transmitam essa reflexão para dentro de suas casas", afirmou Konder.

O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2005, a fim de alertar as pessoas sobre o alto número de mortes decorrentes de acidentes em vias das cidades e estradas. Há 11 anos, o Detran lembra a data, que ocorre no terceiro domingo do mês de novembro.