O Instituto de Segurança Pública (ISP) lançou, na última semana, o Dossiê Crimes Raciais, que é o primeiro estudo já produzido por um governo estadual no Brasil, com o objetivo de analisar e evidenciar os crimes de injúria e preconceito que possuam motivação racial. A pesquisa mostrou que, em 2019, 844 pessoas foram vítimas de discriminação racial no estado, sendo 766 delas negras, ou seja, duas pessoas sofreram racismo por dia.

Na análise do perfil das vítimas, constatou-se que a maioria é mulher, entre 40 e 59 anos. Em 42,9% dos casos, as vítimas não possuíam nenhuma relação com os autores dos crimes. Estas são as primeiras estatísticas oficiais sobre o tema usando como fonte de dados quase três mil registros de ocorrência realizados em 2018 e 2019 na Polícia Civil.

"O ISP se orgulha muito de lançar um estudo tão importante para ajudar a construir a sociedade que queremos. A elaboração desse Dossiê é importante não só para nortear os Poderes na criação de novas políticas para reduzir o número de casos de racismo, como também para aprimorar os instrumentos estatais que já estão funcionando", disse a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.

No estado, em 2019, foram 1.706 vítimas de crimes praticados contra a honra, como injúria por preconceito, injúria real e preconceito de raça e de cor. Mais da metade das vítimas no ano passado eram mulheres, representando 58,2% delas. Os homens representaram 39,7% do total. Ao analisar a idade, quase um terço tinha entre 40 e 59 anos (262) e 8,7% tinha até 17 anos (73).

A capital teve o maior número de vítimas em 2019, com 422 delas. Os bairros do Recreio, Barra e Taquara tiveram o maior número de casos, com 36, 30 e 23, respectivamente. Em seguida, vem o interior, com 255, Baixada com 100 e Grande Niterói, com 67. Teresópolis, Petrópolis e a região central de Niterói tiveram, respectivamente, 22, 17 e 16.