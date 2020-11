Por Karina Fernandes

Publicado 23/11/2020 00:00

Quando dizem que talento vem de berço, não duvidem. Dois atores mirins, moradores da Zona Oeste, estão realizando seus sonhos e fazendo parte de grandes produções, como novelas e filmes. E podem anotar esses nomes: João Guilherme Fonseca e Guel Villela. O público ainda vai ouvir muito falar dessa duplinha dinâmica.

Com apenas 12 anos, Guel, que mora no Recreio dos Bandeirantes, brilha na tela da RecordTV ao dar vida ao personagem Quemuel, na novela Genesis. O menino é um dos sete Filhos de Naor (Jorge Pontual) e sobrinho de Abraão (José Carlos Machado). E ele não para por aí: no último dia 12 estreou numa plataforma de streaming o filme Carlinhos e Carlão. O ator participou das filmagens quando tinha apenas 9 anos, trabalhando ao lado de nomes como Luís Lobianco, Otávio Augusto, Anja Bittencourt, Suzy Brasil, Marcelo Flores, Luís Miranda e Victor Moglia.

Estreante na TV aberta, Guel se sente orgulhoso com seus papéis e conta que sempre sonhou atuar.

"Sempre sonhei em ser ator. Iniciei minha carreira aos 8 anos, fazendo curso de interpretação. Aos 9, já fui fazer o longa. Já pisei no teatro, também. Mas estar gravando meu primeiro folhetim na TV não tem preço. Me sinto muito feliz e realizado. Sei que tenho muito caminho a seguir. Gosto muito de estudar e de criar meus monólogos", afirma o menino.

Já João Guilherme vive em Jacarepaguá. Ele deu vida ao personagem Harã na primeira fase de Gênesis e interpretou Magno, nas primeiras cenas da novela Amor de Mãe, da Rede Globo. A estreia do menino aconteceu em O Rico e Lázaro, em 2018.

"Interpretar o Harã, irmão de Abraão, é um enorme emoção. O Harã, apesar de mais novo, defende demais Abrão. o amor deles é lindo de se ver. Estou me dedicando muito, inclusive estou lendo a Bíblia para entender a trama certinha. Nosso roteiro está lindo", diz ele, que se define "um sonhador muito realizado".

"É o que quero ser: ator. Estou de volta à RecordTv, depois de participar de O Rico e Lazáro. Depois, vivi cenas emocionantes ao lado da Lucy Alves. Me lembro que meu aniversário de 11 anos passei viajando para gravar ao lado de um elenco incrível. Ali, eu vi que era o que realmente eu queria e quero. É meu sonho mesmo", finaliza o rapazinho.

A trama de Genesis, que tem direção de Edgard Miranda, voltou a ser gravada no Rio após meses paralisada por conta da pandemia. Ainda sem data definida de estreia, a produção volta com todo ritmo e todos os cuidados necessários e orientados pela OMS para proteger a todos contra a Covid-19, inclusive com testagem de todos os envolvidos na produção.

João Guilherme irá dividir o papel de Harã com o ator Ricky Tavares, que assume o personagem na segunda fase. Enquanto aguardava a posição da produtora CasaBlanca, quanto a retomada das gravações da obra, João se dedicou, nesses períodos de isolamento social, para conhecer um pouco mais sobre a Bíblia. Ele também passou por uma transformação para o papel, cortando os cabelos.