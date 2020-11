Por O Dia

Publicado 19/11/2020 19:06

Rio - Policiais da 38ª DP (Brás de Pina) prenderam, na tarde desta quinta-feira, Rodrigo Padilha de Souza, o "Cacau". Ele é o chefe da milícia da comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio, além de ser suspeito de integrar o grupo conhecido como "Escritório do Crime" , uma quadrilha de milicianos que atua na Zona Oeste. Cacau foi capturado no bairro Bonsucesso, também na Zona Norte.