Deslizamento na Estrada das Canoas Centro de Operações Rio / Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 19:27 | Atualizado 19/11/2020 20:09

Rio - Um deslizamento de encosta, que aconteceu na tarde desta quinta-feira, interditou um trecho da Estrada das Canoas, na altura do Mirante das Canoas, sentido São Conrado, na Zona Sul da cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), equipes da Comlurb e CET-Rio estão no local. Além disso, também foram acionados agentes da Defesa Civil e GeoRio.



Ninguém ficou ferido. Ainda segundo o COR, o desvio do tráfego, cujo fluxo é intenso, ocorre pela área de estacionamento próxima.