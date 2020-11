Viatura Polícia Civil Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 27/11/2020 15:34

Rio - Um homem foi preso e conduzido à 21ª DP (Bonsucesso) por suspeita de agredir a namorada, uma idosa de 71 anos, no bairro Abolição, Zona Norte do Rio. O autor, de 61 anos, foi flagrado puxando a vítima pelo cabelo e acabou contido por vizinhos, que presenciaram o fato. Ele responderá pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.



Segundo as investigações, o casal estava prestes a realizar a união estável. Um escrevente estava com os documentos para continuar o procedimento, mas desistiu ao perceber que vítima não tinha condições de manifestar a sua vontade por conta do estado de saúde debilitado.



De acordo com o titular da 21ª DP, delegado Hilton Alonso, a vítima precisou ser internada sob suspeita de intoxicação por medicamentos.