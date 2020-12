Por Aline Cavalcante

03/12/2020

Rio - O prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciou, nesta quinta-feira, seis novos nomes, sendo quatro deles mulheres, que vão ocupar secretarias de seu futuro governo . Os novos escolhidos para comandar as secretarias municipais da cidade já listaram alguns dos desafios e planos para 2021.A ex-deputada Laura Carneiro, eleita vereadora, já começou uma série de reuniões para integrar a pasta e priorizar questões ligadas à pandemia."Já conversei com Daniel Soranz (futuro secretário de Saúde) sobre a necessidade de integrar as secretarias para o combate da covid. Estaremos à frente deste processo, integrados para fazer funcionar as coisas. Não só a Assistência, mas todas as secretarias deverão se unir. Hoje tenho algumas reuniões para traçar as diretrizes de integração para as coisas funcionarem imediatamente. Temos que criar algumas metas, já que o mapa da fome do Rio aumentou e em função da pandemia as pessoas estão mais pobres vamos ter que trabalhar ainda mais".Entre as tarefas do futuro, Marina Celidonio da pasta, titular da Secretaria de Transporte, estará a reorganização do sistema de ônibus da cidade. Linhas convencionais sumiram das ruas e há problemas no BRT, que tem mais de 50 estações fechadas e baixa oferta de veículos. A diminuição na demanda de passageiros, por conta da pandemia, agravou a crise nas empresas de ônibus. No domingo, mesmo dia das eleições, rodoviários da Viação Redentor e Futuro, por exemplo, chegaram a entrar em greve por algumas horas em protesto contra o atraso e parcelamento do pagamento do 13º. Na segunda-feira, foi a vez de o BRT parar, pelo mesmo motivo."O BRT vem num processo de degradação. Temos muitas coisa pra pensar e para ser feito. Não posso adiantar nenhum plano agora mas vamos melhorar a parte de gestão do transporte, precisamos dar um salto de tecnologia. A prefeitura tem que ter mais capacidade de gestão, monitoramento e fiscalização para garantir a qualidade do serviço para o usuário", disse Marina.Maína falou ainda sobre contratos e ressaltou a necessidade de transparência na gestão. "Temos que fazer uma regulação adequada do sistema e os contratos têm que ser aperfeiçoados. A transparência vai ser algo que assumiremos este compromisso. A qualidade, o preço e o tempo de espera precisam ser melhorados também e podemos avançar muito nessas áreas".Guilherme Schleder, escolhido para ser secretário de Esporte, afirmou que vai retomar projetos esportivos que estão parados. "Os programas esportivos estão abandonados, vamos dar uma revigorada total nesses projetos pra cidade voltar de novo a ser como era no governo de Eduardo Paes ".Além dos secretários definidos nesta quinta-feira outros nomes estão confirmados. Daniel Soranz foi o primeiro secretário anunciado por Paes. Ele vai comandar a Secretaria Municipal de Saúde e já apresentou algumas medidas contra a pandemia da Covid-19, incluindo abertura de leitos em hospital municipal e retomada de cirurgias eletivas.Outro nome escolhido pelo prefeito eleito para comandar uma pasta em seu governo foi o deputado federal Pedro Paulo (MDB), ex-chefe da Casa Civil nos anos de Paes à frente da Prefeitura, ele assumirá a Secretaria de Fazenda.À frente da Secretaria da Juventude, que tem como objetivo atuar nos problemas dos jovens de comunidades, estará Salvino Oliveira Barbosa, de 22 anos, que nasceu e foi criado na Cidade de Deus, na Zona Oeste. O nome de Ana Laura à frente da Secretaria de Conservação foi anunciado por Paes na terça-feira (1º). Mari Peçanha vai ser secretária de Ação Comunitária. É professora do município e moradora de Rio das Pedras.O deputado federal Marcelo Calero assumirá a Secretaria de Integridade Pública com a função de “identificar desvios e problemas”.Além dos secretários, a gestão de Paes terá cinco subprefeitos. Entre os nomes escolhidos está o de Ana Ribeiro, que será a subprefeita da Zona Sul, Diego Vaz, da Zona Norte, Edson Menezes será o subprefeito da Zona Oeste, e Leonardo Pavão, que será subprefeito do Centro.