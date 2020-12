Por O Dia

Publicado 11/12/2020 00:00

No último mês do ano, parece que o espírito natalino também tomou conta dos hamburguerios cariocas. Na Hamburgueria Bob Beef, rede com três dark kitchens espalhadas pelo Rio de Janeiro, o cardápio de sobremesas ganhou duas novidades inspiradas nos tradicionais sabores das festas de fim de ano. Entre as criações exclusivas do chef Pablo Lamar para este mês está a porção de Minirrabanadas com Ganache de Doce de Leite e Crocante de Pistache com Flor de Sal (R$ 20, 6 unidades).

A sobremesa chega ao cardápio da hamburgueria, que tem uma loja no Recreio dos Bandeirantes, para finalizar a experiência. Ela foi inspirada nas tradicionais rabanadas que estrelam as ceias de Natal Brasil afora.

Outra aposta para essa época do ano é o Milkshake de Romã com Laranja (R$ 30, 400 ml) - uma combinação inusitada e famosa no exterior, que além de refrescar o paladar dos cariocas no alto verão, aposta em um ingrediente que promete trazer sorte para 2021: a romã.

As novidades no cardápio de sobremesas da Hamburgueria Bob Beef estarão disponíveis durante todo o mês de dezembro nas três unidades da marca: Méier, Botafogo e Recreio. Os pedidos podem ser realizados pelo Ifood ou pelo app próprio da marca (Bob Beef Artesanal).