Rio - O prefeito Marcelo Crivella e o governador em exercício Cláudio Castro anunciaram, nesta quinta-feira, novas medidas para conter o contágio do novo coronavírus no Rio. Em reunião nesta quarta-feira (9), que participaram o prefeito, o governador e secretários de Saúde municipal e estadual, no Palácio Guanabara, ficou acertada a adoção das seguintes providências:



.Escalonamento dos horários de funcionamento da indústria (a partir das 7h); dos serviços (a partir das 9h); e do comércio (a partir das 11h), para evitar aglomeração nos transportes públicos.



.Proibição de estacionamento na orla nos fins de semana e feriados;



.Cancelamento das áreas de lazer nas orlas de Copacabana, Ipanema e Leblon e no Aterro do Flamengo aos domingos e feriados (as pistas, portanto, não serão fechadas ao trânsito de veículos);



.Proibição do uso de áreas comuns de lazer em condomínios, onde não são usadas máscaras, como saunas e piscinas.



. Permissão para shoppings e Centros Comerciais ficarem abertos 24 horas, para evitar aglomerações nos meios de transporte.



A Prefeitura destaca que os ambulantes legais que atuam na orla receberão cestas básicas enquanto durarem as novas medidas.



Ainda de acordo com a Prefeitura, os anúncios visam a proteger a população de situações de risco de contaminação pela covid-19, mas sem interferir na cadeia produtiva e sem causar danos à economia.



Tanto o prefeito quanto o governador voltaram a demonstrar preocupação com aglomerações e pediram que a população evite se expor a riscos desnecessários, use máscara e mantenha higiene cuidadosa das mãos.