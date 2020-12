Dois homens foram detidos após confusão na Uruguaiana Marcio Roche / Divulgação

Por Aline Cavalcante

Publicado 10/12/2020 19:49

Rio - Uma confusão entre camelôs e agentes da Guarda Municipal provocou correria e o fechamento de lojas na Rua Uruguaiana, no Centro do Rio, na tarde desta quinta-feira (10). Um vídeo enviado ao WhatsApp do DIA (98762-8248) mostra o início da confusão.





O clima ficou tenso no entorno do Camelódromo. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram pessoas correndo e lojas fechando. Internautas relataram que houve confronto entre camelôs e guardas e explosões de bombas. "Estava caminhando para chegar no ponto de ônibus quando uma correria tomou conta do local", contou uma internauta.



"Metrô da Uruguaiana fechado. Correria, bombas, pedradas e spray de pimenta. Só quero ir pra casa ", contou outro.



Segundo relatos de usuários do metrô, os acessos pelas ruas Uruguaiana e Alfândega foram fechados. O MetrôRio informou que o acesso A da Estação Uruguaiana precisou ser fechado no início da noite desta quinta-feira por conta de um confronto entre guardas municipais e camelôs na rua, mas já foi reaberto.



Em nota, a Guarda Municipal informou que agentes atuavam no ordenamento urbano da Rua Uruguaiana, no Centro, desde a manhã desta quinta-feira, dia 10, quando, por volta das 17h, ambulantes irregulares iniciaram uma discussão e atiraram pedras contra um carro da instituição, danificando os vidros".



A GM afirmou ainda que "a equipe precisou utilizar equipamentos de menor potencial ofensivo para dispersar o tumulto que se formou no local".



Dois homens foram detidos por agressão e conduzidos para a 4ª DP (Praça da República), onde a ocorrência está sendo registrada neste momento. Nenhum guarda municipal ficou ferido.



A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o 5º BPM (Saúde) não foi acionado. A corporação informou que a Guarda Municipal está no local.