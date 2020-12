Apreensão na Dutra Divulgação

Rio - Policiais Civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e Policiais Rodoviários Federais (PRF) de Resende prenderam, nesta quinta-feira, três mulheres e um homem que transportavam drogas e munições de fuzil na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia. Priscila Freitas Proença da Silva, 28 anos, Luciana Monteiro, 33 anos, e Ana Carolina de Abreu Gomes, 24 anos, alegaram que receberiam dinheiro pelo transporte da droga. Já Lucas Phellipe Santos Cabral, de 27 anos, carregava as munições.

Segundo a PRF, as mulheres eram passageiras de um ônibus que fazia o itinerário São Paulo x Rio de Janeiro e cada uma transportava 10 tabletes da droga em bolsas de mão. Foram apreendidos 30 tabletes, totalizando aproximadamente 30 kg de cocaína. Com o homem, que estava em outro veículo de transporte, foram apreendidas cerca de duas mil munições nos calibres 5.56 e 7.62.



Todos os presos, as drogas e as munições foram encaminhadas para a 99ª DP (Itatiaia). As presas estão sujeitas às penas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual e o preso às penas do tráfico de munições de uso restrito.