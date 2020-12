Wilson Witzel Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 21:01

Rio - O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e do Tribunal Especial Misto (TEM), desembargador Claudio de Mello Tavares, marcou para o próximo dia 18 de dezembro, às 16h, o interrogatório do governador afastado Wilson Witzel. Na sessão, Witzel terá a oportunidade de, como réu, se defender na ação que o acusa de crime de responsabilidade.



O interrogatório acontecerá no Tribunal Pleno do TJRJ, um dia após a sessão em que os dez integrantes do TEM - cinco desembargadores e cinco deputados estaduais - vão ouvir as 27 testemunhas de acusação e defesa que tiveram seus nomes aprovados pelo colegiado para depor no processo. Esses depoimentos serão dados em sessão marcada para as 9h do dia 17 de dezembro, também no Tribunal Pleno do TJRJ.



Publicidade

Os nomes das 27 testemunhas foram aprovados em sessão realizada na última sexta-feira (4), quando o colegiado foi favorável à produção de provas testemunhais e documentais suplementares no processo de impeachment do governador afastado. As perícias contábeis e de engenharia foram rejeitadas pela maioria.