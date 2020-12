Homem foi morto enquanto trabalhava em uma loja na Baixada Fluminense Google / Reprodução

Rio - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi morto na tarde desta quinta-feira enquanto trabalhava na loja 'Caxias Top Plásticos', na Avenida Nilo Peçanha, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. De acordo com as primeiras informações, ele era o gerente do estabelecimento e morreu após ser atingido por um disparo feito por um criminoso durante uma tentativa de assalto.

Agentes do Segurança Presente da região informaram ao DIA que a vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Duque, mas não resistiu aos ferimentos. O bandido que participou da ação tentou fugir do local mas foi perseguido por pedestres e detido. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF).

Ainda não há informações sobre a data e o local de enterro da vítima.