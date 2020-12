Erick Apolinário foi visto pela última vez no dia 4 de dezembro em Niterói Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 09:06

Rio – O adolescente Erick Apolinário, de 14 anos, está desaparecido desde o último dia 4 de dezembro. O garoto, que é morador do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, foi visto pela última vez em Icaraí, Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O caso foi registrado na polícia.



À polícia, familiares contaram que o rapaz vendia doces com a mãe. Taiana Anastácia Vieira disse que que ficou aguardando pelo filho no fim do dia, mas ele não apareceu.



"A gente tinha o costume de chegar em Niterói sempre às 10 para vender doces. Às 19h a gente se encontrava para ir embora, mas nesse dia ele não apareceu e não conseguimos o encontrar em nenhum lugar", disse a mãe, ao portal de notícias Plantão Enfoco.



Erick é o mais velho de quatro filhos. A mãe disse que o filho é uma pessoa tranquila e responsável. O jovem gosta de cantar na igreja.



Quando desapareceu, o adolescente vestia uma blusa camuflada e uma bermuda jeans.