Por O Dia

Publicado 11/12/2020 11:32

Rio - Policiais da 17ª DP (São Cristóvão), com auxílio de policiais civis do Ceará, prenderam, nesta sexta-feira, um homem acusado de estuprar a enteada quando a vítima tinha apenas 10 anos. Ele também é apontado como autor da morte do irmão da menor e de um amigo, após o familiar ter presenciado o crime.

De acordo com os agentes, os estupros se estenderam durante cinco anos, até a menina completar 15 anos. O irmão da vítima e um amigo foram sequestrados, torturados, mortos e tiveram seus corpos escondidos.

Segundo as investigações, o preso também faz parte de uma milícia comandada pelo miliciano “Ecko”. Os agentes apuraram ainda que, por ser da milícia e segurança de uma casa noturna em Campo Grande, na Zona Oeste, o criminoso fugiu para Fortaleza, no Ceará, para não ser preso.