Por O Dia

Publicado 11/12/2020 12:06

Rio - O velório da jornalista Eloisa Leandro acontecerá, nesta sexta-feira, às 13h, no Cemitério da Paz, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Eloisa morreu, na última quinta-feira, após realizar um procedimento estético em uma clínica da Tijuca , Zona Norte do Rio.