O prefeito Rodrigo Neves assinou a ordem de início do reparo, que será feito por uma empresa de São Paulo Divulgação / Douglas Macedo

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 14:28 | Atualizado 11/12/2020 14:42

Rio – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT) esclareceu, nesta sexta-feira, que a vacina CoronaVac, sendo aprovada pela Anvisa, será disponibilizada apenas para residentes da cidade. A informação foi dada durante uma entrevista à rádio CBN Rio.

"Essa vacina que a prefeitura de Niterói está adquirindo, esse memorando assinado ontem (quinta-feira), é uma vacina para os moradores de Niterói", disse ele. Sendo a vacina aprovada pela Anvisa, os prazos de vacinação, segundo a Prefeitura de Niterói, começariam entre o fim de janeiro e início de fevereiro. A segunda etapa iniciaria no final de fevereiro e início de março, e a conclusão ainda no primeiro semestre de 2021.

Publicidade

Sobre os critérios que comprovariam se os cidadãos são ou não moradores da cidade, Neves explicou que programas de saúde de Niterói, como o Médico de Família, serão fundamentais no processo.

"É um programa que tem uma presença muito consolidada no território, nos bairros, comunidades, sabe quem é quem, os moradores de Niterói, o programa Médico de Família vai ser, sem dúvida, um instrumento muito importante nessa campanha de vacinação como já foi em outras campanhas de vacinação e esse sistema de aplicativo que vai permitir identificar os moradores de Niterói, especialmente para o sistema de drive thru para idosos. O foco desse programa são os moradores de nossa cidade", destaca.

Publicidade

NITERÓI LARGA NA FRENTE

Neves explicou que a diversos fatores contaram para que a cidade saísse na frente na disponibilização da vacina para seus moradores. "Em julho, nós, em Niterói, fizemos uma cooperação com o programa de pesquisa a do Instituto Butantan com participação de técnicos da Fiocruz. Iniciamos no mês de agosto a aplicação dessa vacina do Butantan em centenas de profissionais da saúde de Niterói", conta o prefeito.

Publicidade

"Os resultados dessa fase três foram muito bem sucedidos com a imunização das pessoas sem efeitos colaterais graves, e Niterói é a única cidade do estado que está fazendo esse programa de testes da fase três com o Butantan e técnicos da Fiocruz. E também pelo fato de Niterói ter uma rede de atenção básica com programa médico de família atendendo 100% do público alvo e pela cidade ter capacidade de investimento pela gestão fiscal que realizamos nos últimos anos. Assinamos esse memorando nesta quinta-feira com um plano municipal de imunização da população. Evidentemente que nós vamos buscar na medida do possível integrar o plano nacional de imunização, mas nesse contexto da pandemia precisamos ter sentido de urgência. E a melhor vacina é a que tenha eficácia, segurança e chegue mais rápido junto à população", defende Neves.