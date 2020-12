Por O Dia

Publicado 14/12/2020 00:00

O clima natalino já está no ar e reunir a família toda nessa época sempre foi uma tradição. Porém, a data festiva desse ano será completamente diferente. Devido à pandemia, as famílias, em muitos casos, estarão separadas, sem muita aglomeração, como exigem os protocolos de segurança.

Pensando nos familiares e amigos que não poderão estar juntos para compartilhar esse dia tão especial, temos que usar a criatividade. Com isso, fotos e vídeos são mais que fundamentais para manter todos unidos, buscando diminuir o isolamento imposto pelo coronavírus.

O tradicional ensaio temático natalino nunca foi tão procurado e essencial matar a saudade de quem está longe e, agora, virou uma forma de presentear os que estão distantes. Especializada em fotos de parto e lifestyle, a fotógrafa Thais Galardi, moradora da Barra da Tijuca, é uma dessas profissionais que, com seu olhar delicado, traduz em imagens esses momentos especiais.

"A ideia é fazer as fotos na casa do cliente, com uma pegada bem intimista, a cara da família. Como esse ano, em específico, as pessoas não vão conseguir se encontrar e transformar uma bela foto num cartão virtual de natal para enviar a familiares e amigos pode ser uma lembrança emocionante!", comenta a profissional, que recentemente clicou a atriz Sthefany Brito, ao lado filho, Antonio Enrico; do marido, Igor Raschkovscky; do irmão, o também ator Kayky Brito, e avós e avôs.

"Sempre recomendo usar roupas com cores que remetam à data, como o vermelho. E elas têm que combinar entre si com todos os que vão participar da foto. Também é muito importante que as peças sejam confortáveis. E como os bichos de estimação também são da família, é sempre bom tê-los nesses momentos, tanto para as fotos posadas como as mais naturais, com todos interagindo com ele", detalha Thais.

Para os papais mais ansiosos e loucos para compartilhar as imagens com amigos e familiares, a fotógrafa procura atender a demanda, entregando algumas fotografias pelo WhatsApp no dia seguinte ao parto ou à sessão fotográfica da família.

O interesse pela fotografia está presente desde a infância de Thais, fazendo cliques da família ou de pessoas próximas. Mas, foi em 2013, quando o seu marido foi transferido para o Rio de Janeiro, que o sonho profissional começou a ser realizado. Assim que chegou à Cidade Maravilhosa, passou a registrar as comemorações dos amigos e, com isso, surgiu a oportunidade de entrar para o mercado de festas. Por três anos, foi a fotógrafa oficial do programa 'Fazendo a Festa', do canal GNT.

"A partir daí, quis explorar outros mercados. Fiz cursos e, durante um ano e meio, foram diversos ensaios com gestantes, famílias e partos. Cada trabalho é único. E fico feliz quando os clientes relatam sobre o material que recebeu, a surpresa com certos momentos que peguei", define Thais.