Por Karina Fernandes

Publicado 14/12/2020 00:00 | Atualizado 14/12/2020 15:38

Um baque grave em seus negócios, depois de um desvio de dinheiro, foi um dos fatores que motivou a empresária Monique Gracielle, de 41 anos, a mudar completamente de carreira e... de vida. Isso tudo sem abandonar as noivinhas das quais cuida desde 2002. Nascida em Nova Iguaçu, ela criou uma rede de spa urbano, lojas de aluguel de roupas para festa e venda de sapatos, e hoje virou master coach de emagrecimento.

"Durante a crise que começou em 2014, o meu nicho de mercado (noivas e spa urbano) sofreu muito. Tive muitos cancelamentos de contratos porque muitos clientes ficaram desempregados. Também fui muito roubada nesse período por pessoas que eram de confiança na empresa. Fechei algumas lojas e, bastante cansada de ser empreendedora, decidi investir no meu conhecimento e desenvolver um trabalho que dependesse apenas de mim. Resumindo: a mudança foi motivada pela dor", conta ela.

Após decidir estudar, Monique comprou seu primeiro curso e já começou os atendimentos. Inclusive, conseguiu pagar os custos dos estudos com as clientes que conseguiu. "Nesse meu primeiro curso, já comecei enxergar com mais clareza o meu propósito de vida e minha missão. Ao fazer o curso, eu só não sabia que a transformação iria acontecer primeiramente em mim. Já começou a mudar minha visão e meu sentimento em relação a empreender", lembra.

De acordo com Monique, as mulheres que buscam por sua ajuda estão cansadas, sem energia, não conseguem terminar os projetos que começam, têm baixa autoestima, estão perdidas e sem forças. "Geralmente, elas não têm motivação, disciplina e acham que nunca vão ter resultado. Na maioria das vezes, estão acima do peso ou, mesmo não precisando emagrecer, não se sentem tão bonitas como desejariam. Essa cliente se divide entre a rotina de casa e do trabalho, se sente sobrecarregada, sem tempo e tem vontade de empreender, ser independente financeiramente, livre, forte e linda", define a coach.

Para ajudar essa mulherada a recuperar a vontade de viver, a especialista aposta numa receita que nada tem de misteriosa: mostrar a sua realidade, o que ela mesma vive e que é possível mudar qualquer tipo de realidade através do que se pensa.

"Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que vão gerar hábitos. Se você quiser mudar qualquer tipo de hábito de forma consistente, precisa começar pela mudança na forma de pensar", detalha ela, que tem obtido muito sucesso.

"Recebo mensagens de gratidão diariamente das minhas seguidoras que mudam a vida apensas seguindo minhas dicas na rede social e acompanhando minhas lives. Esse resultado é a felicidade ao nível máximo, porque é cumprimento do meu propósito e missão. Não tem nada que me deixa mais feliz do que ver as pessoas evoluindo e mudando a realidade de suas vidas", afirma.

Porém, há casos em que as alunas não estão preparadas e acabam não conseguindo atingir seus objetivos. "Quando a pessoa não quer, não se abre para o processo, acha que não é o momento de investir tempo e se dedicar a mudança, não conseguimos obter resultados. A falta de autoconfiança também impede muito. Não existe receita pronta, construímos um caminho juntas. Minha reação com elas é insistir acreditando nelas, nunca desisto de nada, apenas mundo os planos."

No fim de semana, Monique concluiu um treinamento especial na Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca. Para ela, seu sistema é um "despertar" da mente empreendedora que sempre teve: antes de ser empresária, ela vendeu até bijouterias na praia.

"Esse foi um dos meus projetos mais queridos. Quando você estimula, da maneira certa, essa mente cheia de medos e limitações, o resto acontece. Tudo é sobre se abrir para o aprendizado. Qualquer pessoa tem condições de colocar suas ideias a favor do mundo", diz ela, que ainda é CEO da empresa Monique Gracielle Spa e vestuário de noivas e festas, master coach e mãe do Theo, de 5 anos. Ela recorda que precisou de muita força para seguir em frente.

"Às vezes, choro (risos). Muitas vezes, para ser bem sincera. Mas a primeira coisa que busco desenvolver é sucesso pessoal e, depois, o profissional. Nem sempre faço tudo que gostaria, mas aprendi a adiar apenas o menos importante", ensina.

Monique deseja que as duas carreiras cresçam e deem seus frutos. "Para o spa, desejo que continue sendo o lugar querido dos clientes que nos escolhem. E, para minha carreira pessoal, que chegue em todos os cantos do mundo. Já tenho clientes na Itália, EUA e Inglaterra. Desejo que mais pessoas sejam alcançadas e tenham suas vidas transformadas através do meu trabalho."

Para saber mais sobre a empresária, basta acessar suas redes sociais: @moniquegraciellementoria (Intagram e YouTube); @moniquegracielle (TikTok e Facebook); ou também pelo e-mail moniquegraciellecoach@gmail.com.