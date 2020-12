Por O Dia

Publicado 14/12/2020 00:00

Dizem que as melhores ideias costumam aparecer em momentos de crise. Se foi destino ou apenas sorte, Daniele Lara e Barbara Ramos não sabem informar. Mas o que resultou dessa junção de potências foi o sucesso do studio de beleza, na Barra da Tijuca, que completou um ano recentemente.

"Em 2014, depois de 17 anos, eu engravidei novamente e a vontade de estar perto dos meus filhos e ser mais presente para eles foi ficando cada vez mais forte. Todos os dias, eram horas de trânsito para ir ao trabalho. E o desejo que eu tinha de mudar isso só ia crescendo. Um dia, eu vi que no centro comercial ao lado da minha casa, havia uma loja disponível para alugar. Fui com a cara e a coragem, sem nenhum planejamento, mas com a certeza de que tudo daria certo", lembra a hairstylist Daniele Lara.

Mas a coisa não engrenou ali do jeito que a profissional esperava. Depois de 3 anos, acabou voltando a ser funcionária. "Não era aquilo que eu queria. Então, em novembro do ano passado, decidi mudar o rumo da minha vida novamente. Assim, surgiu o Daniele Lara Studio Vip", define ela.

A sociedade com Bárbara Ramos nasceu no meio de um momento conflitante na economia. Enquanto muitas empresas foram fechadas, elas estavam com a cara e a coragem para arriscar.

"Buscamos forças uma na outra para nos mantermos em pé. Já nos conhecíamos há mais de 15 anos, trabalhamos juntas num salão do bairro. No princípio, ela vinha ao espaço como colaboradora uma vez por semana, mas era sempre incentivada por mim a fazer uma parceria ou sociedade."

A intuição foi certeira, mesmo com todos os receios de mergulhar no novo projeto, Bárbara entregou a loja que tinha em seu bairro e resolveu se juntar à amiga de longa data nessa aventura do empreendedorismo.

"Então, o que eu posso dizer é: não existe momento perfeito para ir atrás dos nossos sonhos. Escolha o seu caminho e se comprometa com você mesma. Você pode tropeçar em alguns obstáculos, mas um dia você ficará feliz por ter começado", finaliza a empresária.